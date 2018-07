Nilton aciona Justiça e pretende deixar o clube O volante Nilton acionou a Justiça para pedir o fim de seu vínculo com o Vasco e a decisão deve ser formalizada hoje. Ele estava insatisfeito com os salários atrasados no clube e seguiu o mesmo caminho do goleiro Fernando Prass, que saiu de forma litigiosa e foi para o Palmeiras. Agora, Nilton vai decidir entre propostas do futebol do Oriente Médio e do rival Flamengo.