Ninguém esperava tamanho sofrimento

Quando Guerrero cabeceou para o gol de Ekramy a bola levantada por Douglas, aos 30 minutos do primeiro tempo, tinha-se a impressão de que o Corinthians ganharia do Al Ahly com facilidade. O passo mais complicado para conquistar a vaga na final do Mundial de Clubes, que era conseguir furar a defesa do time egípcio, estava dado.

Passados os nervosos minutos iniciais da estreia, o time favorito, então melhor em campo, havia feito o seu primeiro gol. E tinha mesmo de ser pelo alto, porque da meia-lua até o meio de campo estavam todos os dez jogadores de linha do Al Ahly.

Pela lógica, os egípcios teriam de mudar sua estratégia, baseada na retranca e nos contra-ataques, e se arriscar no ataque, um prato cheio para quem tem Emerson como válvula de escape. Mas algo saiu errado e a classificação foi conquistada com muito sofrimento. O Corinthians jogou muito mal no segundo tempo e, se repetir na decisão de domingo o futebol que mostrou na vitória por 1 a 0 ontem, certamente será presa fácil para seu adversário, seja ele o Chelsea ou o Monterrey.

No segundo tempo, o Al Ahly esteve mais próximo do empate do que o Corinthians do segundo gol. É preocupante.

Até o gol de Guerrero, o time brasileiro tinha 67% de posse de bola. Tudo dentro do script de Tite: marcação por pressão, compactação e controle do jogo. Ao Al Ahly restavam as migalhas, com uma ou outra investida de Hamdi e Soliman - este o mais perigoso do time, um tormento para Fábio Santos no primeiro tempo e Alessandro no segundo.

O problema é que o curso do jogo mudou. E já no primeiro tempo, quando o Al Ahly começou a avançar sua marcação e a pressionar os laterais do Corinthians. Na segunda metade da partida, a situação ficou ainda pior. O time de Tite, que costuma encurralar os seus adversários, estava recuado. Nem mesmo a força de sua torcida era capaz de tirá-lo das cordas.

Emerson estava mal, Douglas tinha dificuldade para deixar alguém na cara do gol e Paulinho não conseguia aparecer na área adversária, sua especialidade. Começou, então, o bombardeio do Al Ahly, quase sempre com tiros de fora da área. A maioria das finalizações era inofensiva, mas houve um momento em que os corintianos tremeram. Foi quando Aboutrika lançou Fathi e ele chutou por baixo de Cássio. A bola saiu por muito pouco no melhor momento do azarão na noite gelada.

Tirar Emerson e Douglas e colocar Romarinho e Jorge Henrique foi um acerto de Tite, mas Fábio Santos e Alessandro estavam sendo tão agredidos que os dois velozes atacantes mais defendiam do que atacavam. Depois vieram os chutões para frente, a cera de Cássio e, aos trancos e barrancos, o 1 a 0 foi mantido.

Tite atribuiu a queda de rendimento de seus jogadores à tensão causada pela estreia, mas a verdade é que o Corinthians não entrou na pilha da eufórica torcida. Afinal, é isso o que se espera de uma equipe experiente.

O treinador não mudará o time para a final. É a equipe que precisa jogar mais, ou pelo menos dosar a pressão inicial para ter gás durante 90 minutos. Contra o Al Ahly, sair na frente foi suficiente para conquistar uma magra vitória, mas não custa lembrar que, há menos de duas semanas, o Corinthians também saiu na frente do São Paulo, pelo Brasileiro, e levou a virada.