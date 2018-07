Ninguém para o time de Cuca: vitória e um pé nas quartas

MANIZALES

O Cruzeiro justificou mais uma vez ontem por que tem a melhor campanha da Taça Libertadores. Foi a Manizales, na Colômbia, e bateu o Once Caldas por 2 a 1, ficando bem próximo da vaga nas quartas de final. O jogo foi complicado, mas o time brasileiro se impôs e agora entra tranquilo para a partida de volta, em Minas Gerais.

O goleiro Fábio voltou a se destacar em uma partida do Cruzeiro fora de casa nesta Libertadores. A exemplo do que ocorreu na primeira fase no jogo contra o Tolima, também na Colômbia, ele ontem fez várias ótimas defesas no primeiro tempo. Mas também levou um susto aos 10 minutos, quando Moreno, da intermediária, chutou uma bola que acertou a trave.

O Cruzeiro também teve algumas boas chances na etapa, a principal delas logo aos 3 minutos: Brandão recebeu de Wallyson, driblou um marcador e chutou. O goleiro Martínez desviou a bola para escanteio.

Na etapa final, a partida continuou equilibrada, mas acabou prevalecendo a maior categoria do Cruzeiro. O time brasileiro abriu o placar aos 27 minutos. O paraguaio Ortigoza, ex-Palmeiras, que entrara cinco minutos antes no lugar do estreante Brandão, recebeu de Montillo, avançou pela esquerda e cruzou na cabeça de Wallyson. Foi o sétimo gol do cruzeirense na competição. Aos 38, Ortigoza marcou o segundo do Cruzeiro. Recebeu de Montillo e tocou por cobertura, superando Martínez.

O Once Caldas diminuiu aos 42, com Nuñez. Ficou nisso.