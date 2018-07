Nishikori e Tsonga vencem com tranquilidade na estreia em Indian Wells O japonês Kei Nishikori, sexto colocado no ranking da ATP, e o francês Jo-Wilfried Tsonga, nono, venceram neste domingo na estreia do Masters 1.000 de Indian Wells, disputado em quadra rápidas. Os dois são cabeças de chave e entraram direto na segunda rodada.