No atletismo, Mahau Suguimati garante índice olímpico nos 400m com barreiras

Ele é o segundo brasileiro a fazer índice nos 400 metros com barreiras, prova para a qual Henderson Estefani se qualificou ainda em maio do ano passado, com 49s40. Mahau é o primeiro do ranking e muito provavelmente estará nos Jogos. Ele só ficará fora da Olimpíada se outros três brasileiros fizerem marcas melhores que a dele até julho.

Mahau, nascido no interior de Goiás, participou dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, e de três Mundiais: 2009, 2011 e 2013, ficando fora da edição do ano passado. Em nenhuma destas competições ele obteve bom resultado, correndo sempre na casa de 50 segundos.

NO CAMPO - O fim de semana foi bom para o atletismo brasileiro nas provas de campo. No lançamento do martelo, prova de menor nível técnico do País, Wagner Domingos, o Montanha, participou de um Meeting em Zagreb, na Croácia, no sábado, e marcou 75,60 metros, melhorando em 13 centímetros o seu recorde brasileiro. O índice olímpico, entretanto, é 77,00 metros.

No disco, em Chula Vista (Estados Unidos), Fernanda Borges ratificou mais duas vezes o índice olímpico da prova, que é 61,00 metros. Em sua melhor apresentação, fez 62,74 metros. Entre os homens, também no disco, Ronald Julião alcançou 62,87 metros, mas o índice é 65,00 metros.

Julio Cesar de Oliveira fez o segundo melhor resultado da carreira no dardo: 81,56 metros. Ele já está qualificado para o Rio-2016, graças ao recorde brasileiro obtido no ano passado: 83,67 metros.

Mauro Vinicius da Silva, o Duda, participou em São Bernardo do Campo (SP) de uma etapa do Campeonato Paulista no salto em distância. Venceu com 7,98 metros, mas mais uma vez ficou aquém do índice olímpico, que é 8,15 metros.