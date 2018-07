No Barcelona, Daniel Alves prega respeito ao Al-Sadd

YOKOHAMA - O Barcelona conteve a empolgação após a vitória sobre o Real Madrid e pregou respeito ao Al-Sadd, seu adversário de estreia no Mundial de Clubes da Fifa. "Os dois times chegaram aqui por seus méritos e acho que deve haver um respeito mútuo", disse o brasileiro Daniel Alves nesta segunda-feira.

O discurso do lateral foi reforçado pelo capitão Carles Puyol. "Se o Al-Sadd chegou à semifinal é porque é uma boa equipe", afirmou o zagueiro, que garantiu foco total no Mundial depois do triunfo sobre o Real no sábado - o resultado alçou o Barcelona à liderança do Campeonato Espanhol.

"Viemos aqui para ganhar. Nosso time quer continuar a fazer história. Estamos todos concentrados nesta competição, a qual chegamos com muito trabalho", declarou. "Temos que nos preparar bem para esta partida. Já tivemos uma experiência desagradável há alguns anos. E não queremos passar por isso mais uma vez", recordou Daniel Alves, se referindo à derrota do Barcelona para o Internacional na final do Mundial de 2006.

O time catalão fará sua estreia no Mundial nesta quinta-feira direto na semifinal, assim como o Santos. Seu adversário, o Al-Sadd, eliminou o Esperance Sportive, da Tunísia, nas quartas de final.