No basquete masculino, França é última equipe a se classificar para o Rio

Neste domingo se encerra o período de classificação para as últimas modalidades que ainda não definiram todas as suas vagas na Olimpíada. É o último dia para obtenção de índices no atletismo, da mesma forma que são os rankings mundiais a serem divulgados na segunda-feira que definirão as distribuições de vagas no golfe e nos revezamentos do atletismo.

Entre os esportes coletivos, a última vaga ficou com a França, bronze no Mundial de basquete de 2014 e no Europeu do ano passado. Os franceses, que ainda contam com Boris Diaw, foram ao pódio nas últimas três edições do campeonato continental mais forte do mundo, em 2011 e 2015.

Já o Canadá perde uma chance de ouro de estar na Olimpíada. A equipe foi muito desfalcada ao Pré-Olímpico, uma vez que a maior parte dos seus atletas que jogam a NBA preferiram descansar. Foi o caso, entre outros, de Andrew Wiggins, calouro do ano na temporada 2014/2015.