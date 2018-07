No Canadá, Brasil conquista 6 medalhas no último dia do Pan-Americano de Judô

No ano passado, o Brasil já havia sido soberano no Pan no masculino, com seis de ouro e uma de prata, enquanto que no feminino hoje quem manda no continente é Cuba. Em 2014, em Guayaquil, no Equador, as brasileiras faturaram só um ouro, contra quatro das cubanas. Neste ano, no total, foram 15 medalhas - 8 de ouro, 6 de prata e um bronze.

O destaque deste sábado ficou para o ligeiro masculino (60kg), que teve duelo final entre os brasileiros Eric Takabatake e Felipe Kitadai, que batalham muito pela vaga para a Olimpíada do Rio, em 2016. Kitadai, o medalhista de bronze em Londres-2012 levou a melhor e ficou com o ouro e o pentacampeonato pan-americano. A equipe masculina ainda conquistou mais um ouro com Alex Pombo (73kg), que bateu o cubano Magdiel Estrada.

No feminino, Sarah Menezes mostrou a sua força no continente, derrotando duas adversárias duríssimas - a cubana Dayaris Mestre, na semifinal, e a argentina Paula Pareto na decisão - para enfim subir no lugar mais alto do pódio na categoria 48kg.

O quarto ouro brasileiro foi de Érika Miranda (52kg), em um dia brilhante vencendo semifinal contra a canadense Ecaterina Guica e final contra a norte-americana Angelica Delgado, ambas por ippon.

Rafaela Silva (57kg) também chegou à final da categoria em uma reedição da final do Mundial de 2013 e do Pan-Americano de 2013, quando a brasileira enfrentou a norte-americana Marti Malloy. Neste sábado, porém, Rafaela ficou com a prata e ainda saiu sentindo muitas dores no cotovelo esquerdo.