No Chile, Flu quer voltar a ser um dos favoritos

O meia Deco tentou minimizar a pressão sobre o jogo. Depois da derrota para o Grêmio, na semana passada, o Tricolor (com equipe reserva) empatou com o Madureira, no fim de semana. "É claro que uma vitória no Chile ajuda muito mais nas contas, uma derrota complica, mas no fundo não decide nada", disse o meia , antes de embarcar.

Mesmo empatado com os outros três times, o Flu está na última posição do grupo por causa do saldo de gols. O meia Wagner elogiou o adversário de hoje. "Contra o Grêmio, eles mostraram que sabem defender bem e sair nos contra-ataques. O centroavante é muito bom. Vamos colocar em campo o coração na ponta da chuteira para trazer essa vitória."