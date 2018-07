No Corinthians, Cássio se inspira no goleiro do Chelsea

SÃO PAULO - O pensamento de todos no Corinthians já está voltado para o Mundial de Clubes desde que o time conseguiu atingir a meta de pontos mínimos que pretendia para não se preocupar com o Campeonato Brasileiro. Mas, para um jogador em especial, a disputa do torneio no Japão já está inserida no seu dia a dia.

Nos treinos diários, Cássio tem feito exercícios voltados para uma preparação específica para enfrentar o estilo de jogo dos prováveis adversários corintianos em solo japonês.

O goleiro corintiano afirma que pretende ver jogos do Chelsea, no Campeonato Inglês, para estudar o potencial adversário numa final do Mundial. Petr Cech, o goleiro do time inglês e tão grandalhão quanto Cássio, é uma inspiração para jogar melhor. "Gosto de ver o Cech jogar. Ele é grande também, mas tem um posicionamento excelente."

Mas é na rotina diária mesmo que Cássio tem se concentrado para chegar aos jogos do Mundial pronto para repetir atuações no nível das que teve na reta final da Libertadores e ajudaram a transformá-lo não apenas no titular inconteste do time como também ídolo da torcida - motivo que o faz afirmar que não tem nenhuma pretensão de sair do clube mesmo se receber convites para voltar à Europa.

"Eu tenho trabalhado com o Mauri, o nosso preparador de goleiros, para me preparar e estar bem fisicamente e tecnicamente no Mundial."

Uma das grandes preocupações do goleiro são as jogadas de bola aérea. Segundo ele, o time passou a tomar mais gols nesse tipo de lance do que levava no primeiro semestre.

"É uma coisa que preocupa muito. Sempre tomamos poucos gols, e agora estamos tomando na bola aérea. Mas estamos fazendo o que tem de fazer, que é treinar bastante. Eu saio muito do gol porque é meu estilo, mas eu só faço o que treino com o meu treinador."

Cássio defende que o Corinthians use os jogos que ainda restam no Brasileiro para que a equipe tente chegar ao Japão com um nível de atuação semelhante às do título continental. "A gente vinha jogando com um time e estava bem entrosado. É bom manter um padrão."

Dois pesos. Apesar da preocupação com o condicionamento ideal para o Mundial, Cássio ainda considera que o peso da conquista, se vier, não será páreo para a importância que foi para o Corinthians se tornar campeão da Libertadores. "Haverá pressão no Mundial, mas só se falava em Libertadores. Era uma obsessão."