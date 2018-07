No Couto Pereira, torcida poderá matar a saudade do talento de Alex

CURITIBA - Alex vai reestrear hoje pelo Coritiba depois de 18 anos. Para receber o ídolo, o clube organizou um amistoso contra o argentino Colón às 17 horas no Estádio Couto Pereira. O retorno do "Garoto de Ouro", como Alex é chamado pela imprensa paranaense, transformou-se no grande evento do início da temporada 2013 do futebol do estado.

"Estou voltando para o clube onde cresci e do qual sou torcedor de arquibancada. Estou voltando depois de tanto tempo e com uma longa carreira. Alguns sonhos realizei, outros foram perdidos. Mas fui feliz em todos os lugares em que joguei", declarou o jogador de 35 anos, por meio da assessoria.

Para Alex, a partida de hoje tem um sabor diferente do que seria em qualquer outro clube e ele se diz à vontade com o fato de o jogo ser amistoso.

"Ainda bem que minha reestreia no Coritiba será um amistoso. É bom para quebrar o gelo. Não tem a responsabilidade e a pressão de uma competição. Meu objetivo é conquistar títulos e melhorar meus números no clube."

JOGO DE FESTA

A partida de hoje foi tratada como um evento especial pela diretoria do Coxa. Além da escolha de um adversário estrangeiro, foi criada uma extensa agenda de marketing, que incluía uma noite de autógrafos em um shopping e uma campanha para atrair novos sócios e motivar os torcedores a lotar o estádio. O zagueiro Leandro Almeida e o meia Darío Bottinelli também serão apresentados como reforços para a temporada.

O retorno de Alex provocou um aumento de acessos ao site oficial do Coritiba, principalmente por causa dos torcedores turcos que continuam a acompanhar a carreira do ídolo (Alex saiu do Fenerbahçe por causa de desentendimentos com o técnico Aykut Kocaman, mas ainda é venerado no país).

Apesar de estar longe do clube desde 1997, quando foi vendido para o Palmeiras, Alex ainda entusiasma os torcedores do Coritiba. Em sua chegada, dez mil pessoas foram recepcioná-lo no estádio e ele fez juras de gratidão ao clube.

Como se tivesse 29. O atleta volta em perfeita condição física. Segundo avaliação do departamento de fisiologia do Coritiba, ele mantém um rendimento de atletas com 29 anos. "Aprendi a hora de correr mais e a hora de correr menos. Fisicamente mudei muito pouco dos 19 aos 35 anos."

Depois do jogo festivo de hoje, o meia vai voltar a campo na quinta-feira contra o J. Malucelli pelo Campeonato Paranaense.E domingo, contra o Paraná, disputará o seu primeiro clássico.