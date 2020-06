No dia da volta aos treinos, Botafogo confirma 5 casos de coronavírus no elenco

O Botafogo comunicou neste sábado que cinco atletas testaram positivo para o coronavírus em testes realizados nos últimos dias. Os exames também detectaram outros 12 casos da doença, sendo seis em integrantes da comissão técnica e outros seis em familiares.

A revelação dos resultados se deu no dia em que o elenco do Botafogo retomou a rotina de treinamentos na estrutura do Engenhão. Os atletas que deram positivo vão cumprir período de isolamento em suas residências, onde o elenco vinha trabalhando nas últimas semanas.

De acordo com o Botafogo, o departamento médico do clube, em parceria com o Labormed, realizou 353 testes. "Os atletas que positivaram estão realizando treinamentos on-line com a orientação de profissionais do clube. Todas as situações são acompanhadas diariamente pelo Departamento Médico alvinegro", comunicou o clube.

O Botafogo entrou em campo pela última vez em 15 de março, quando empatou por 1 a 1 com o Bangu, em partida disputada no Engenhão. O clube foi contrário a retomada do Campeonato Carioca, que voltou a ter partidas disputadas na última quinta-feira, defendendo que o torneio só recomeçasse em julho.

A Federação do Estado do Futebol do Rio de Janeiro, porém, havia marcado partida do Botafogo contra a Cabofriense para a próxima segunda-feira, no Engenhão, pela penúltima rodada da Taça Rio. O clube lutava na justiça esportiva para não atuar e viu um decreto do prefeito Marcelo Crivella, neste sábado, impedir a realização da partida.