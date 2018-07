No dia do aniversário, LeBron James comanda vitória do Heat na NBA

DENVER - No dia em que completou 29 anos, o ala LeBron James foi o grande destaque da rodada da NBA. Ele liderou o Miami Heat, atual bicampeão da liga, na vitória por 97 a 93 sobre o Denver Nuggets, fora de casa, na noite desta segunda-feira.

Poupado do jogo contra o Portland Trail Blazers, no sábado, por causa de dores na virilha, LeBron James estava afim de desmentir qualquer rumor sobre uma lesão e, com 26 pontos e 10 rebotes, além de 6 assistências, foi o principal responsável pelo triunfo sobre o Denver. Porém, o jogo foi duro para os bicampeões.

Apoiado pela torcida e com o armador Ty Lawson em dia inspirado, que anotou 26 pontos, sendo o cestinha do jogo ao lado de LeBron James, o time do Colorado liderou o marcador durante a maior parte do jogo. Porém, há cerca de um minuto para o final, o Miami Heat passou à frente graças a arremessos longos de Ray Allen e de Michael Beasley, que sacramentou a vitória.

Com mais esse triunfo, o Miami Heat chega a 24 vitórias em 31 jogos e está em segundo na conferência leste. Já o Denver Nuggets, com 14 vitórias e 16 derrotas, é o atual 11º no Oeste, fora da zona de classificação para os playoffs.

TIME DE NENÊ VENCE

Com uma virada no último quarto, o Washington Wizards derrotou o Detroit Pistons por 106 a 99, fora de casa. A equipe começou o último período perdendo por 87 a 78, mas acabou conquistando a vitória graças principalmente a John Wall, cestinha do duelo com 29 pontos. Assim, chegou aos 50% de aproveitamento, com 14 vitórias e 14 derrotas, em quinto lugar na Conferência Leste, três posições à frente dos Pistons. O brasileiro Nenê Hilário contribuiu com 11 pontos, seis rebotes e cinco assistências nos 28 minutos em que permaneceu em quadra.

OUTROS JOGOS

Entre os demais jogos, destaque para a vitória do Phoenix Suns sobre o Los Angeles Clippers por 107 a 88 fora de casa. O armador Goran Dragic foi o nome do jogo, com 26 pontos e 8 assistências, sendo apoiado por Gerald Green, que contribuiu com 21, ajudando a superar um dos grandes favoritos ao título.

Outro time que faz boa campanha e perdeu foi o Portland. Os Blazers foram superados pelo New Orleans Pelicans por 110 a 108. Jrue Holiday, com 31 pontos e 13 assistências e Anthony Davis, com 27 pontos e 12 rebotes foram os destaques.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira da NBA:

Detroit Pistons 99 x 106 Washington Wizards

Memphis Grizzlies 91 x 95 Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves 98 x 100 Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans 110 x 108 Portland Trail Blazers

Denver Nuggets 94 x 97 Miami Heat

Utah Jazz 83 x 80 Charlotte Bobcats

Los Angeles Clippers 88 x 107 Phoenix Suns