No dia seguinte, mais segurança e elenco descontraído O Corinthians não vivia momento tão conturbado desde a queda em 2007 para a Série B. A crise que se instala no clube foi refletida ontem, no CT do Parque Ecológico, com o reforço na segurança após três torcedores da Gaviões da Fiel terem invadido o local na quinta-feira. Apesar de mais homens para dar tranquilidade, ninguém apareceu desta vez.