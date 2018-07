No dueto, a melhor chance O nado sincronizado ainda não definiu sua participação na Olimpíada de Londres. Vai lutar por vagas no Torneio Pré-Olímpico em Londres. As melhores chances são de Nayara Figueira e Lara Teixeira no dueto. Nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara a dupla ficou com a medalha de bronze e, integrando a equipe, junto com Giovana Stephan, Jéssica Gonçalves, Joseane Costa, Lorena Molinos, Maria Eduarda Werneck e Pamela Nogueira, conquistou outro bronze na competição.