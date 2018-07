No espaço, russos mostram logo da Copa do Mundo de 2018

A Rússia apresentou, nesta terça-feira, o logo oficial da Copa do Mundo de 2018, que será realizada no País. O evento contou com a participação do presidente da Fifa, Joseph Blatter, e do presidente do comitê organizador, Vitaly Mutko, além do italiano Fabio Cannavaro, que levantou a taça do Mundial de 2006.

Os três participaram de um talk show da televisão russa, o Urgant Night Show, o mesmo no qual o presidente da federação russa de tênis ofendeu as irmãs Serena Williams, há duas semanas, sendo suspenso do esporte por um ano. Mutko, Blatter e Cannavaro concederam entrevistas antes da apresentação do logo.

O emblema foi revelado por três cosmonautas russos, diretamente de uma cápsula espacial, em ato que remeteu à Guerra Fria. Depois de mostrado em uma tela no estúdio onde o programa foi gravado, o logo foi simultaneamente projetado em luzes na histórica sede do Teatro Bolshoi, em Moscou. Decorado em vermelho, com traços dourados e três círculos azuis no topo, o emblema vem sendo elogiado nas redes sociais.