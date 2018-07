No Espírito Santo, Vasco defende invencibilidade no Carioca contra o Boavista

O clube viaja graças à garantia de uma cota mínima de renda e custo zero de logística oferecidos pela empresa que comprou os direitos do jogo do Boavista, mandante da partida. Também com três pontos depois de vencer o Volta Redonda na primeira rodada, o time de Saquarema tenta a vitória para manter a boa fase no Estadual.

No final da manhã desta sexta-feira, cerca de 200 torcedores receberam o Vasco no aeroporto de Vitória. A última vez que o time jogou no Espírito Santo foi em 2010. As condições do gramado do Estádio Kléber Andrade, porém, não são as melhores, como os jogadores notaram durante o treino de reconhecimento, que aconteceu no final da tarde. Jorginho, porém, minimizou a polêmica e considerou o gramado do mesmo nível do de São Januário.

"O Boavista é uma boa equipe e já demonstrou isso na primeira fase. Tiveram um tropeço contra o Botafogo, mas jogaram como uma equipe mista. O sistema de jogo é bem definido, um 4-4-2 com um losango, bem parecido com o que jogamos. É uma equipe que, ao losango dos anos, tem demonstrado sua força no futebol carioca. Sabemos que não é jogo fácil", disse o treinador nesta sexta-feira.

No jogo, o Vasco vai poder contar com o volante Diguinho, que foi relacionado para uma partida oficial pela primeira vez no ano. Por outro lado, o atacante colombiano Riascos, que voltou a treinar com o grupo na quarta-feira depois de se recuperar de um estiramento na coxa direita, permanece fora de combate. O artilheiro do time no Carioca, com seis gols, deve voltar somente contra o Botafogo, no dia 27. Thales, que substitui o colombiano, vem dando conta do recado e já marcou quatro gols na competição.

O Boavista, por sua vez, também tem desfalques importantes. O meia Guilherme Costa e o atacante Leandrão se machucaram no decorrer da semana e nem viajaram para Cariacica. Coincidentemente, ambos pertencem ao Vasco, que paga o salário integral dos atletas. O acordo para que jogadores emprestados não enfrentem o clube detentor de seus direitos, porém, está proibido desde o ano passado.