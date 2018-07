No feminino, time de Osasco pode se garantir na decisão O Osasco pode assegurar hoje vaga na final da Superliga Feminina pela 10ª vez seguida. A tarefa, porém, não será fácil. O adversário, às 10 horas, é o Vôlei Futuro, de Araçatuba, que joga em casa e pretende devolver os 3 a 0 que levou na primeira partida, para forçar o terceiro jogo. As jogadoras do Vôlei Futuro ainda não se recuperam do capotamento do ônibus de que foram vítimas há 13 dias, mas prometem superação, na base da garra.