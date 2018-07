No fim, Cacá Bueno crava pole da segunda etapa da Stock Car

SANTA CRUZ DO SUL - Cacá Bueno conquistou neste sábado a pole position da segunda etapa do campeonato de 2014 da Stock Car. Com uma volta voadora no finalzinho do treino de classificação, o pentacampeão da maior categoria do automobilismo brasileiro cravou 1min19s790 para se garantir na primeira posição do grid da etapa de Santa Cruz do Sul (RS).

"Meu carro estava muito melhor no treino livre. Dei três voltas seguidas e só fui fazer o melhor tempo na quarta e última volta. Foi um classificatório tumultuado, mas graças a Deus conseguimos", comemorou Cacá, se referindo ao trabalho realizado em conjunto com a equipe Red Bull.

O piloto carioca obteve o melhor tempo da sessão classificatória no estouro do cronômetro, deixando em segundo lugar Valdeno Brito, que marcou 1min19s903 na sua melhor volta. Daniel Serra, com 1min19s951, assegurou a terceira posição do grid.

Também com tempos bem próximos uns dos outros, Max Wilson (1min20s004), Átila Abreu (1min20s026) e Sergio Jimenez (1min20s049) sairão respectivamente do quarto, quinto e sexto lugares neste domingo. O grupo dos dez primeiros do grid foi completado, nesta ordem, por Thiago Camilo, Ricardo Mauricio, Allam Khodair e Luciano Burti. Já Rubens Barrichello partirá do 12º lugar.

A corrida em Santa Cruz do Sul terá como principal novidade o fato de que será disputada no formato de rodada dupla. A prova terá duas largadas, com a primeira ocorrendo às 11 horas, com a disputa de 40 minutos e uma volta. Já a segunda prova, mais curta, começará às 12h20, com 20 minutos e também uma volta. Na primeira etapa da temporada, em Interlagos, a grande novidade foi que cada carro contou com duplas de pilotos, sendo que cada um deles disputou uma parte da disputa em São Paulo.

Vencedor desta corrida realizada em Interlagos, Felipe Fraga conseguiu apenas a 14ª posição do grid em Santa Cruz do Sul, depois não passar da primeira fase da sessão classificatória realizada neste sábado.