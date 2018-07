No futsal, seleção feminina vai em busca do tetra mundial

RIO - A seleção brasileira feminina de futsal embarca nesta quinta-feira para a Espanha, onde vai em busca do quarto título mundial da categoria. Campeão das três edições anteriores, o Brasil está no grupo B, que conta ainda com Irã, Malásia, Ucrânia e Rússia. A equipe brasileira estreia sábado, diante dos ucranianos.

Comandado pelo ex-jogador Manoel Tobias, o selecionado brasileiro passou dez dias se preparando na cidade de Brusque, em Santa Catarina. "Eu considero a preparação ideal para a disputa do torneio. Tivemos uma boa estrutura de treinamentos e creio que estamos preparados para as dificuldades que iremos enfrentar", avalia o técnico.

Com a experiência de quem foi bicampeão mundial como jogador, Tobias afirma que a seleção precisará driblar o favoritismo se quiser manter a hegemonia no futsal feminino. "Os três títulos anteriores conquistados são passado. O Brasil precisa superar ele mesmo, primeiramente, para depois, com muita humildade, união e coletividade, superar os adversários que encontrar pela frente."

FOCO

Principal jogadora da seleção, a ala Vanessa acredita que a competição será uma das mais difíceis disputadas até agora. “Eu vejo o futsal feminino evoluindo muito em termos de qualidade individual e coletiva, tanto nos clubes quanto nas seleções”, destaca. "Rússia, Portugal e Espanha são consideradas potências no futsal feminino, mas têm muitas seleções chegando bem e melhor a cada mundial. Temos que estar preparadas e saber que teremos todos os jogos difíceis."

Eleita a melhor jogadora do mundo nos últimos três anos, Vanessa espera fazer um bom Mundial. A jogadora admite que gostaria de ser a artilheira da competição mais uma vez, mas afirma que vai entrar em quadra pensando em atuar para a equipe como um todo . "O trabalho coletivo e o pensamento de brigar em conjunto pelo título pode trazer coisas boas junto. Então, deixo nas mãos de Deus, e que seja feita a vontade Dele para tudo que venha a acontecer por lá."

Presente nas três conquistas anteriores, a pivô Ju Delgado acredita que o Brasil é a equipe a ser batida. A jogadora cobra diz que o grupo precisa estar concentrado em todos os jogos."Ganhar do campeão é o que todo mundo quer, por isso estamos conscientes de que teremos esse fator também como adversário. Mas ao mesmo tempo jogaremos com essa vontade de permanecer no auge", afirma.

Capitã da equipe, a goleira Jozi diz que a seleção está preparada. "Quando iniciamos a fase de treinamentos em Brusque se notava uma certa ansiedade, mas com o passar dos dias fomos ganhando confiança e entrosamento. Nosso grupo está focado e unido. É um grupo experiente, e as meninas que foram convocadas pela primeira vez se ajustaram rapidamente", avalia.

IV TORNEIO MUNDIAL FEMININO 2013

13 a 20 de dezembro - Espanha

GRUPO A - Jogos em Alcázar de San Juan

Espanha

Portugal

Japão

Costa Rica

GRUPO B - Jogos em Ciudad Real

Brasil

Irã

Malásia

Ucrânia

Rússia