No GP da Hungria, seis pilotos vão brigar pela vitória

O atual campeão do mundo, líder do campeonato e vencedor de seis das dez etapas disputadas este ano, Sebastian Vettel, da Red Bull, afirmou, resignado, em Budapeste, quanto ao GP da Hungria: "É só ver a tendência das últimas três, quatro corridas. Vamos lutar com Ferrari e McLaren aqui".

A primeira derrota da Red Bull no ano foi em Nurburgring, domingo, quando Vettel e o companheiro, Mark Webber, se classificaram em 4.º e 3.º. E concordaram: era o máximo possível.

Venceu Lewis Hamilton, da McLaren, seguido por Fernando Alonso, da Ferrari. "Fui para casa permaneci dois dias lá e refleti bastante", comentou Vettel.

"Está todo mundo na equipe trabalhando o tempo todo e já para esta prova temos novidades no carro", disse o alemão. "Precisamos reagir já, não somos mais os mais velozes. Uma coisa é a classificação outra é a corrida", emendou Webber.

A Red Bull estabeleceu as dez poles do campeonato. Restando com o GP da Hungria nove etapas para o fim do calendário, a Red Bull tenta evitar maior aproximação dos rivais. Vettel lidera com 216 pontos, seguido por Webber, 139, Hamilton, 134, e Alonso, 130.

Contra o que se imaginava, Ferrari e McLaren desenvolveram seus modelos mais que a Red Bull e já a partir de hoje é possível que seis pilotos, desses três times, iniciem a disputa que reúne elementos para ser a melhor do ano até agora.

"É um grande momento da Fórmula 1", declarou Jenson Button, da McLaren. "Tivemos quatro vencedores distintos nas últimas quatro etapas e aqui são seis pilotos com chance de ganhar."

Empolgação. O cenário para a segunda metade do Mundial é alentador. Lewis Hamilton, da McLaren, era outra pessoa, ontem, depois de vencer em Nurburgring. Conversava solto. "Se essa temperatura se mantiver assim será maravilhoso. Nós sofremos no calor".

Choveu o dia todo e a temperatura máxima ficou em 22 graus. Na Alemanha, domingo, não passou dos 13 graus.