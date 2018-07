No GP São Paulo, todos contra Mr. Nedawi

Mas a situação é vista com bastante cautela por quem trabalha com o animal, que pertence ao stud Hole in One. De acordo com seu treinador, J. G. Costa, "outros bons cavalos" estarão no GP e a vitória só estará garantida na linha de chegada. Costa sabe que os momentos que antecedem a corrida serão delicados. O treinador conta que Mr. Nedawi é bastante tranquilo no trabalho de rotina. Mas, à medida que o dia da prova se aproxima, o nervosismo de seu animal se torna mais aparente. "Ele fica meio agitado antes de corridas importantes. Por isso, haverá dois cavalariços para cuidar dele."

A estatística justifica o favoritismo. Mr. Nedawi - filho de Nedawi por Cryptic Crucial - ganhou quatro grandes provas recentemente e está em grande fase. Costa garante que seu cavalo poderia ter um retrospecto melhor para o GP São Paulo."Só não ganhou no GP do Paraná porque levou um coice", lamenta.

O cavalo, no entanto, está recuperado e pronto para a corrida."Já está tudo consumado. O que poderia ser feito em termos de preparação já foi feito." Costa acredita que o trabalho foi o melhor possível e que Mr. Nedawi está em ótima forma para enfrentar os adversários, inclusive seu meio-irmão, Argumento Fácil, filho de Nedawi por Seruza. Os cavalos Galope Forte, Sal Grosso, Rich and Famous e Timeo são apontados como os principais rivais no páreo, que terá ao todo 18 animais e uma bolsa de R$ 320.892,00. O vencedor ficará com o prêmio de R$ 143 mil. Há a expectativa de quebra de recorde da pista, que hoje pertence a Quick Road, com 2min24s060.

Família unida. Mr. Nedawi e Argumento Fácil não são os únicos cavalos com parentesco que participarão do GP São Paulo. O cavalo Know Heights terá três de seus filhos no páreo: Other Rock, Rich and Famous e a única égua, Enchantress Lady.