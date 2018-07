No Grand Prix, Brasil vence fácil Porto Rico

Com nove pontos de Sheilla, a seleção brasileira feminina de vôlei derrotou Porto Rico, por 3 sets a 0, ontem, em Louhe, na China, pelo Grand Prix. Os parciais foram de 25/17, 25/11 e 2519. Com este resultado, as campeãs olímpicas estão em sexto lugar na competição. O time do técnico José Roberto Guimarães volta à quadra hoje, a partir das 8h30, para encarar a China, anfitriã da etapa.

Zé Roberto escalou a equipe titular com Fabiana, Paula Pequeno, Thaísa, Jaqueline, Sheilla e Fabíola. O primeiro set foi bastante tranquilo, com destaque para os seis pontos conquistados por Thaísa.

No segundo set, as porto-riquenhas cometeram vários erros e proporcionaram uma boa vantagem confortável para o Brasil desde o início. O placar chegou rapidamente a 8 a 2. Quando a diferença atingiu 20 a 10, Zé Roberto colocou em ação Dani Lins, Mari e Fernanda Garay nos lugares de Fabíola, Sheilla e Paula Pequeno.

O terceiro set foi o mais complicado. Com Adenizia, Fernanda garay, Sheilla, fabiana, Jaqueline e Fabíola, a seleção brasileira não apresentou o mesmo ritmo e chegou a estar perdendo por 8 a 3. Após o primeiro tempo técnico, o time voltou mais concentrado e virou o placar, após pontuação de Sheilla, chegando aos 11 a 10. Mas o equilíbrio brasileiro durou pouco no set.

O time de Porto Rico voltou a surpreender e ficou na frente em 16 a 13. Zé Roberto deu uma bronca na equipe no segundo tempo técnico. Areação veio por intermédio dos fortes saques de Tandara, que levaram o Brasil a recuperar a vantagem e chegar a 21 a 18. Daí para a frente dois só administrar para conseguir a segunda vitória no Grand Prix por 25 a 19.