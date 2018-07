No Grêmio, Luxemburgo tem quatro desfalques O Grêmio ainda corre atrás da vice-liderança no Campeonato Brasileiro, posição que manda o time direto para a fase de grupos da Taça Libertadores, sem ter de passar pela inconveniente pré-classificação. Para chegar ao segundo posto do Nacional, a equipe gaúcha tem de vencer hoje o São Paulo no Estádio Olímpico e ainda torcer por um tropeço do Atlético-MG diante do Vasco, hoje, em São Januário.