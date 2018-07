No hepta de Lance, 20 dos 21 pódios têm relação com doping O reinado de Lance Armstrong na Volta da França é descrito pelo relatório da Agência Americana Antidoping (Usada) como a "era mais suja" do ciclismo. Entre 1999 e 2005, anos em que o americano venceu a prova (foto), apenas um dentre os 21 ciclistas que subiram ao pódio não teve qualquer acusação (ou comprovação) sobre o uso de substâncias dopantes até o momento.