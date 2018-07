No lucro, Kashiwa acha que pode ir mais longe O adversário do Santos, amanhã, em Toyota, já poderia estar no lucro com duas vitórias neste Mundial de Clubes. Mas, embalado pela recente conquista do J. Legue, o campeonato nacional do Japão, e com as duas boas primeiras apresentações na competição, o Kashiwa Reysol, do brasileiro Nelsinho Baptista, já começa a pensar que é possível ir mais longe, mesmo tendo pela frente o poderoso Santos de Neymar e Ganso.