No masculino, Trentino vence o Cruzeiro por 3 a 0 O Sada/Cruzeiro foi dominado e superado ontem pelo Trentino, na final masculina do Mundial de Clubes. Os italianos conquistaram o tetracampeonato ao fazer 3 sets a 0, parciais de 25/18, 25/15 e 29/27. Na decisão, o maior pontuador do Cruzeiro foi Wallace, com 12 pontos. Pelos italianos, o checo Jan Stokr e o búlgaro Matey Kaziyski fizeram 17 pontos cada.