No mínimo, o máximo!

Resposta: o Corinthians busca o ataque o tempo inteiro. Tite tem razão. Seu time marca por pressão como nenhum outro no futebol brasileiro e suas principais chances de gol nascem de bolas recuperadas perto da área adversária.

Mais: seu grande articulador de jogadas é um volante, Paulinho. Em vez de se prender como cabeça de área, Paulinho vai ao ataque para criar. O Corinthians também é o time que mais finaliza no Paulista.

Chamar Tite de retranqueiro, como faz parte da torcida, é a maior injustiça do futebol brasileiro atual. Então, por que o Corinthians não faz gol?

A primeira opção é que Liedson está longe de sua condição física ideal, o que diminui a le-ta-li-da-de do ataque.

Essa é uma parte do problema. Ano passado, o Corinthians foi campeão brasileiro, mas teve apenas o oitavo melhor ataque. Ficou abaixo de Fluminense, Vasco, Flamengo, Internacional, São Paulo, Santos e Coritiba.

A resposta certa talvez seja que o Corinthians gasta tanta energia para recuperar a bola na frente que falta força para definir a jogada. Talvez seja essa a razão para o time ter seis de suas onze vitórias no ano por 1 a 0.

A pergunta seguinte é: quem está incomodado com os triunfos pelo placar mínimo. A torcida ou a crítica? Somos nós, os críticos. No fundo, no fundo, a torcida não está preocupada, nem o time: "Nós estamos criando chances de gol. Pior seria se não criássemos."

Sim, uma hora - pode ser hoje - o Corinthians só aproveita uma oportunidade e o adversário faz hoje. Na língua do futebol, isso ainda significa: derrota!

E perder nunca é sucesso na arquibancada.

Na história, houve times sucesso de crítica, outros de público. O Corinthians de 2000 era lindo de se ver, elogiadíssimo, mas foi derrotado na semifinal da Libertadores e a torcida quis matar todo mundo.

O Palmeiras, rival no clássico de hoje, foi campeão brasileiro em 1973 conquistando 10, de suas 25 vitórias, por 1 a 0. No auge do futebol-arte, ninguém jamais cobrou goleadas daquele Palmeiras.

Ao Corinthians de Tite, não basta vencer pelo placar mínimo. É preciso fazer o máximo. Se vencer o Santos de Neymar e Ganso na finalíssima da Libertadores, mas só por 1 a 0...

Bom, nesse caso, tudo bem!

A hora de Valdivia. Se o Palmeiras empatar ou vencer hoje, completará 23 partidas sem derrota, a maior sequência desde os 29 jogos de 1996. Ainda há um longo caminho para convencer a crítica - e o público - que este Palmeiras pode ser campeão. Mas preste atenção sempre que um time não perde. O Corinthians 2009, era criticado pelo jogo feio e não chamava atenção pela série sem derrotas. Foi campeão paulista invicto.

E tem Barcos. Em onze jogos, nove gols, um terço da promessa de 27 anotados no ano. O argentino já é mais ídolo do que Valdivia. Se contar os últimos nove gols do chileno, a série começa em 3 de agosto de 2008!