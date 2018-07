No Pan com a seleção de basquete, JP Batista reforça o Flamengo Atual tricampeão brasileiro de basquete, o Flamengo deve chegar ainda mais forte para a próxima temporada. Nesta quinta-feira, o clube carioca anunciou a contratação do pivô JP Batista, que está em Toronto, com a seleção brasileira, para a disputa dos Jogos Pan-Americanos.