No Paraná, Vasco vence o Londrina e dispara na liderança da Série B do Brasileiro

Com 25 pontos, o time cruzmaltino conseguiu se distanciar do Atlético Goianiense, que empatou com o Avaí e foi para 21. Neste sábado, o Vasco pega o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O Londrina enfrenta o Luverdense, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).

Não demorou muito para o Vasco largar na frente. No primeiro minuto de jogo, Andrezinho chutou de fora da área e quase marcou. Aos seis, o gol, em falha de Marcelo Rangel. Rodrigo cobrou falta de longa distância, a bola desviou na barreira e encobriu o goleiro do Londrina: 1 a 0.

Atrás no marcador, o Londrina tentou reagir e passou a ter mais posse de bola e organização. Aos 17 minutos, em rápida trama, Keirrison foi lançado e chutou forte para a ótima defesa do goleiro uruguaio Martin Silva. Assim como no jogo anterior, a defesa do Vasco voltou a falhar em um escanteio, mas desta vez ninguém do time adversário aproveitou.

Discreto, Leandrão quase ampliou. Aos 34 minutos, o centroavante se livrou da marcação e chutou forte. A bola acertou a trave. No início do segundo tempo, Rodrigo quase marcou novamente de falta. O jogo ficou mais aberto e o Londrina quase empatou, após falha da defesa. Martin Silva salvou novamente. Leandrão teve a chance de ampliar depois de receber ótimo passe de Nenê, mas perdeu o gol.

A cada bola área, o Vasco sofria. Aos 24 minutos, Silvio quase marcou em cruzamento de Paulinho Moccelin. Mesmo acuado, os cariocas criavam. Aos 27, Rodrigo recebeu na entrada da área, mas isolou. Depois da chance desperdiçada, a equipe decidiu segurar o confronto. Nos minutos finais, o Londrina teve a chance do empate, mas Netinho errou a cobrança de falta e perdeu oportunidade de evitar a derrota do Londrina.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 0 x 1 VASCO

LONDRINA - Marcelo Rangel; Igor Bosel, Silvio, Luizão e Léo; Germano, Rafael Gava e Zé Rafael (Netinho); Paulinho Moccelin (Marcelinho), Jô e Keirrison (Itamar). Técnico: Cláudio Tencati.

VASCO - Martin Silva; Madson, Luan, Rodrigo e Julio Cesar; Marcelo Mattos (Diguinho), William (Julio dos Santos), Andrezinho e Nenê; Jorge Henrique e Leandrão. Técnico: Jorginho.

GOL - Rodrigo, aos 6 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Germano, Jô, Paulinho Moccelin, Itamar e Luizão (Londrina); Marcelo Mattos, William e Martin Silva (Vasco).

CARTÃO VERMELHO - Rodrigo (Vasco).

ÁRBITRO - José Cláudio Rocha Filho (SP).

RENDA - R$ 313.840,00.

PÚBLICO - 13.318 pagantes (14.602 no total).

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).