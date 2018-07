No páreo por medalhas na ginástica e no vôlei Os brasileiros já se acostumaram a ter grande esperança quando entram em ação, nos Jogos Olímpicos, os atletas do vôlei e da ginástica do País. Mas os resultados são bem distintos. Enquanto tanto o vôlei de quadra como o de praia estão habituados a subir no pódio, a ginástica acumula decepções. Daiane dos Santos, campeã mundial no solo em 2003, deixou a desejar no ano seguinte, em Atenas. E Diego Hypólito, grande favorito ao ouro em Pequim, viu suas chances despencarem com um tombo frustrante na final.