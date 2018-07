No Peru, Sporting Cristal e Libertad ficam no 1 a 1 Na abertura da 4.ª rodada do Grupo 2 da Libertadores, Sporting Cristal e Libertad empataram em 1 a 1 ontem, em Lima. Velasquez abriu o placar para os paraguaios, aos 9 minutos do segundo tempo, e Avila empatou para os donos da casa aos 29. O resultado foi bom para o Palmeiras que se vencer o Tigre, no dia 2 de abril, assumirá a segunda colocação do grupo.