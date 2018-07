No polo e na ginástica rítmica, Brasil tem mais dois cortes por lesão

A delegação brasileira que participa dos Jogos Pan-Americanos sofreu mais dois cortes por lesão. Nesta sexta-feira, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) que Marina Canetti, do polo aquático, não volta às piscinas do Atos Markham Center porque sofreu uma fratura em um dedo da mão. Já Débora Falda, da ginástica rítmica, foi cortada antes mesmo de viajar.

Canetti é uma das mais experientes atletas da seleção brasileira e já está na transição para a pós-carreira. Tanto que, além de defender as cores do Brasil e do Flamengo, é funcionária do COB. Ela fraturou o quinto dedo (mínimo) da mão esquerda na partida em que o Brasil goleou a Venezuela por 18 a 1, na quarta-feira. Assim, não enfrenta Porto Rico, no sábado, e também não terá condições de jogar a semifinal e a disputa por medalhas.

Débora Falda, por sua fez, sofreu lesão na perna durante treinamento na quinta-feira, ainda no Brasil. A atleta será substituída pela reserva Morgana Gmach. A competição de ginástica rítmica no Pan só começa na sexta-feira da próxima semana.