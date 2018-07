No Recife, Náutico vence o Luverdense e encosta no G4 da Série B do Brasileiro

Com o resultado, o Náutico encostou no G4 com 21 pontos, apenas um a menos do que o CRB, o quarto colocado. O Luverdense, por sua vez, deixou escapar a chance de ficar entre as quatro primeiras colocações e termina a rodada no meio da tabela de classificação com 20 pontos, em oitavo.

O Luverdense apostou no abafa para tentar abrir o marcador nos minutos iniciais diante do Náutico, que foi logo equilibrando as ações e criando as melhores oportunidades da primeira etapa. O gol, porém, só saiu com um erro defensivo da equipe de Mato Grosso. Sergio Mota foi recuar e entregou para Tiago Adan. O atacante disparou na velocidade, invadiu a área e cruzou. A bola bateu nos pés de Walace e foi parar no fundo das redes. O time visitante sentiu e não esboçou reação nos minutos finais da etapa inicial.

O panorama do segundo tempo foi idêntico. O Luverdense começou melhor. Com um Náutico apagado em campo, o técnico Alexandre Gallo resolveu mexer e colocou Hugo, que botou fogo na partida. Em sua primeira tentativa, o ex-atacante do São Paulo cabeceou para grande defesa de Gabriel Leite. Na sequência, achou Jefferson Nem livre de marcação. O atacante soltou o pé e mandou na trave.

O Náutico ainda chegou ao segundo gol com Bergson, mas o árbitro tocantinense Alisson Sidnei Furtado assinalou impedimento e anulou o lance.

Enquanto o Luverdense buscava o empate no contra-ataque - Erik cabeceou com perigo para defesa de Julio Cesar -, o Náutico seguia pressionando. Roni recebeu de Hugo e chutou. A bola foi entrando, mas Walace se recuperou do gol contra e tirou em cima da linha. Roni ainda tentou de letra, no lance seguinte, e por pouco não fez um belo gol.

Na próxima rodada, a 14.ª, o Náutico visita o Atlético Goianiense neste sábado, às 16 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. No mesmo dia e horário, o Luverdense recebe o Oeste no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 1 x 0 LUVERDENSE

NÁUTICO - Julio Cesar; Joazi, Rafael Pereira, Eduardo e Mateus Muller (Ygor); Gastón Filgueira, Renan Oliveira e Bergson; Roni, Jefferson Nem (João Ananias) e Tiago Adan (Hugo). Técnico: Alexandre Gallo.

LUVERDENSE - Gabriel Leite; Raul Prata, Walace, Everton e Marlon. Kanu (Erik), Ricardo, Sérgio Mota (Romarinho) e Da Matta; Hugo (Tozin) e Rafael Silva. Técnico: Júnior Rocha.

GOL - Walace (contra), aos 39 minutos do primeiro tempo.

CARTÃO AMARELO - Erik (Luverdense).

ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (TO).

RENDA - R$ 44.085,00.

PÚBLICO - 3.274 pagantes.

LOCAL - Arena Pernambuco, no Recife (PE).