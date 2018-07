No reencontro como rivais, Larissa vence Juliana Foram sete títulos do Circuito Mundial de Vôlei de Praia jogando no mesmo lado da quadra. Mas agora Larissa e Juliana são rivais. Nesta quarta-feira, as duas atletas, que estão entre as melhores de todos os tempos, se enfrentaram pela primeira vez desde a separação, no fim de 2012. A Larissa, ao lado de Talita, saiu-se melhor sobre Juliana, que agora tem Maria Elisa como parceira.