No retorno à elite, Vitória faz duelo de campeões estaduais contra o Santa Cruz O Vitória visita o Santa Cruz neste domingo, às 11 horas, no estádio do Arruda, no Recife, no duelo entre duas equipes que conseguiram o acesso para e elite do Campeonato Brasileiro em 2015. Ambos também iniciam a competição embalados pela conquista do Estadual.