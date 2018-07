No retorno ao mar, Mick Fanning é surpreendido por mais um tubarão

Há dez dias, a imagem de Mick Fanning sendo atacado por um tubarão na África do Sul chocou o mundo. Na ocasião, o surfista australiano disputava a final da etapa de Jeffrey's Bay do Campeonato Mundial de Surfe, contra o compatriota Julian Wilson quando foi surpreendido pelo animal.

Nesta semana, durante a gravação do programa "60 Minutes" da emissora australiana Channel Nine, Fanning foi a uma praia de seu país natal acompanhado de sua mãe, Elizabeth Osborne. Entretanto, enquanto remava entre as ondas, Fanning avistou uma barbatana e, ainda traumatizado pelo ataque recente, subiu no jet ski e voltou para a areia. Em terra firme, Mick Fanning conversou com o repórter e apontou para o local onde teria avistado o tubarão.

Esta não foi a primeira vez que Mick Fanning voltou a surfar desde o primeiro ataque. No último dia 25 ele publicou em sua conta no Instagram o retorno aos mares. Nesta data, 24 de julho, Fanning lembrou do aniversário do surfista Andy Irons, morto em 2010 por uma parada cardíaca em função de uma mistura de drogas. "Surfei sozinho mas tinha Andy nos pensamentos. Feliz aniversário, irmão #AIForever", escreveu.

First surf back. Feels so good. Surfed by myself but had Andy in my thoughts. Happy Birthday brother #AIforever Uma foto publicada por Mick Fanning (@mfanno) em Jul 24, 2015 às 2:55 PDT

Dois dias depois do incidente na final em Jeffrey's Bay, Mick Fanning e Julian Wilson concederam uma entrevista coletiva na Austrália para contar melhor sobre o ocorrido. Ainda perplexo, Fanning classificou o ataque como um milagre. "Quando perdi a prancha, pensei que já estava acabado. Escapar do ataque de um tubarão sem um arranhão, isso é um autêntico milagre."