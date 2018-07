No revezamento, Cielo é ouro no primeiro dia do Troféu Maria Lenk

O primeiro dia do Troféu Maria Lenk, realizado na piscina do Fluminense, no Rio de Janeiro, terminou com classificações para o Mundial de Esportes Aquáticos de Kazan, para o Mundial Junior em Cingapura e, como de praxe, ouro para Cesar Cielo. O campeão olímpico ajudou o Minas a vencer o revezamento 4x50m livre em sua primeira grande competição na temporada.

Cielo, aliás, admitiu que está focado no Mundial de Kazan e revelou que não deve disputar o Pan de Toronto. "Acho que não vou. Estou vendo o Mundial como prioridade máxima, mas algumas decisões estão nas mãos dos dirigentes. Então, se a gente fizer uma logística legal e eu perceber que não vai atrapalhar a minha campanha no Mundial, não vejo motivo para não participar. Mas, por enquanto, estou vendo como prioridade o Mundial", afirmou.

No revezamento 4x50m livre, junto a Alan Vitória, Felipe Martins, e Ítalo Duarte, Cielo marcou o tempo de 1m27s61. O Pinheiros ficou com o bronze e, a Unisanta, com a prata. Após a primeira etapa da competição, o Pinheiros lidera com 469 pontos. O Minas aparece em 2º com 298 e, a Unisanta, em 3º, com 216 pontos.

Nicolas Oliveira, do Minas, foi o primeiro a baixar tempo para o Mundial da Federação Internacional de Natação – FINA. Ele marcou 1m47s93 nos 200m livre, superou a marca 1m47s97 do índice estipulado para a prova e garantiu sua vaga em Kazan. Felipe Souza, da Unisanta, colocou seu nome na lista para o Mundial Júnior, com 1m50s24. O outro índice para Cingapura veio com Guilherme Basseto, do Pinheiros, nos 100m costas, ao fazer 55s87. O índice exigido era de 56s19.

Entre as mulheres, foram dois índices pro Mundial de Kazan (Larissa Oliveira e Manuella Lyrio) e três pro Mundial Junior (com Gabrielle Roncatto, Maria Paula Heitmann e Rafaela Raurich). Já Etiene Medeiros, apesar de vencer sua prova, passou perto do índice para Kazan. As competições continuam nesta terça feira, com as eliminatórias a partir das 9h e finais a partir de 17h, e irão até sábado.