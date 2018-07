No Rio, Flamengo se recupera, derrota o Bauru e abre 2 a 1 na decisão do NBB

Nos dois primeiros duelos, cada um venceu fora de seus domínios. No primeiro, no sábado passado, o Flamengo ganhou em Marília, no interior paulista, onde o Bauru manda seus jogos nesta decisão. Na última quinta-feira foi a vez da equipe bauruense dar o troco na Arena Carioca 2, no Parque Olímpico da Barra. O quarto confronto, que pode dar mais um título aos cariocas - o quinto em sua história -, será no próximo sábado, em Marília. Caso seja necessário, mais uma semana para a quinta e decisiva partida no Rio.

O grande nome do jogo foi o armador Rafael Luz, que mostrou uma enorme eficiência sob os olhares do técnico da seleção brasileira, o argentino Rubén Magnano. Calibrado nos arremessos, especialmente no quarto período, marcou 17 pontos, deu seis assistências e agarrou dois rebotes. Pelo lado do Bauru, Rafael Hettsheimeir teve ótima atuação com 20 pontos. O cestinha do jogo foi o rubro-negro Ronald Ramon, que também se destacou e anotou 21 pontos.

Nos segundos finais, uma marcação errada de bola presa da arbitragem gerou muitas reclamações do Bauru, quando Rafael Hettsheimeir já tinha o rebote e Rafael Luz tentou disputar a bola. O placar do jogo era de 85 a 84 para os cariocas, que ficaram com a posse de bola e seguraram a vitória até o fim, após permitir uma incrível reação dos paulistas, que começaram o último quarto perdendo por 17 pontos.

"A gente começou bem, saindo rápido na transição. Acho que deu certo. Conseguimos acabar o jogo e fechar com vitória. Sabemos que Bauru vai lutar para ser campeão, todo jogo vai ser assim. Não tem jogo fácil. Tem que jogar do mesmo jeito", disse Ronald Ramon, em entrevista ao canal de TV a cabo SporTV após o final da partida.