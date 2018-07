No Rio de Janeiro, COB lança nova marca do Time Brasil para 2016

A nova marca do Time Brasil foi lançada nesta terça-feira pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), no Rio. Criada pela Nike em parceria com o COB, a marca tem uma fonte exclusiva, traz a inscrição "Brasil" no topo, a bandeira nacional logo abaixo e os arcos olímpicos na parte inferior. Ela irá identificar a equipe brasileira em todas as modalidades esportivas nos Jogos Olímpicos, Pan-Americano e Sul-Americano.

Segundo Marcus Vinícius Freire, diretor executivo de Esportes do COB, o desenvolvimento da marca levou um ano e meio. "Começamos achando que ia ser muito fácil. A Nike tem uma equipe de mais de 30 desenhistas (estrangeiros) de marcas e passamos por 14 (sugestões de) para chegar nesta final. Foi um caminho difícil porque o estrangeiro tem uma cabeça diferente, ele vê a gente de uma forma que nós não nos vemos", explicou.

"Começou por aquele caminho: carnaval, depois Brasília com sua arquitetura, depois o calçadão de Copacabana, e foi assim. Mexeram em cores que não queríamos porque queríamos as cores da bandeira. Até que eles tiveram a sacada de conversar com cabeças pensantes brasileiras", continuou o dirigente.

Segundo Marcus Vinícius, o desenho final começou a ser construído após um encontro na Casa do Saber, na zona sul do Rio, entre desenhistas da empresa e personalidades brasileiras da escrita e da música, artistas de teatro e televisão. Uma arquiteta, um estilista e um ecologista também estiveram presentes para apresentar suas ideias.

"Foi aí que eles entenderam que nossa cara é de usar sandália para ir à praia, de usar uma camisetinha branca para sair em São Paulo à noite", disse Marcus Vinícius. "Chegamos a um resultado final que nós amamos e espero que os 200 milhões de brasileiros - e não só os atletas - tenham orgulho de usar e dizer que nós somos o Time Brasil".

Além da nova marca, o COB informou que terá 16 padrinhos e madrinhas fora do esporte para ajudar a divulgar o Time Brasil. São personalidades do meio artístico e cultural, chefs de cozinha e empresários. Dentre os padrinhos está o músico Toni Garrido, que será também "curador artístico", que ajudará na criação da música e do mascote do time, que serão lançados no próximo ano.