No Rio de Janeiro, Usain Bolt vai a Copacabana e bate bola com brasileiros

RIO - No Rio de Janeiro para participar de uma prova de 150 metros em pista montada na Praia de Copacabana, o jamaicano Usain Bolt, maior atleta da atualidade, foi nesta sexta ao local onde será realizada a prova, domingo, e brincou com crianças e adultos que esperavam o corredor para um contato mais próximo com o ídolo.

Esbanjando simpatia, Bolt bateu bola na pista e no calçadão e postou fotos nas suas contas no Twitter e no Instagram. "Brasileiros parecem comer, dormir e correr futebol", escreveu o jamaicano, que diz ter o sonho de ser jogador de futebol e atuar pelo seu time do coração, o Manchester United.

Bolt participa, domingo, do chamado Desafio Mano a Mano, tentando bater o próprio recorde mundial dos 150 metros, prova que não é olímpica e nem consta no programa de campeonatos importantes. Ele vai correr contra o norte-americano Wallace Spearmon, o equatoriano Alex Quinones e um brasileiro que sairá de uma seletiva no sábado envolvendo Sandro Viana, Bruno Lins, Nilson André e Aílson Feitosa.

Esta é a segunda visita de Bolt ao Rio, mas a primeira vez que ele competirá no Brasil. Ele já esteve na Cidade Maravilhosa em outubro passado numa ação promocional.