No Rio, Fabiana faz a melhor marca do ano com nova técnica

RIO

Fabiana Murer teve uma estreia bastante animadora de sua nova técnica no salto com vara. A brasileira fez hoje, no Rio, a primeira competição ao ar livre depois de ser campeã mundial indoor, no Catar, em março. Na disputa do GP Brasil, no Engenhão, não decepcionou: cravou 4,75 m (que lhe garantiu o ouro) e assumiu a liderança do ranking mundial deste ano. "Foi ótimo ganhar no Rio com a melhor marca da temporada em pista aberta, prova de que o trabalho está indo bem."

Assim que retomou os treinos para a temporada outdoor, Fabiana decidiu colocar em prática uma modificação que já pensava em fazer havia dois anos. Aumentou o número de passadas (de 16 para 18) e a distância percorrida (de 32 para 36 metros) até iniciar o voo para o salto. O objetivo é ganhar maior velocidade e, portanto, transferir mais energia para a vara. De acordo com Fabiana e seu técnico, Elson Miranda, esse é o caminho que terá de ser trilhado para que a atleta seja a segunda mulher do mundo a alcançar os 5 m algo só conquistado pela recordista mundial (com 5,06 m) Yelena Isinbayeva.

No Engenhão, Fabiana usou a técnica pela primeira vez. "Gostei bastante dos meus primeiros saltos. Foram bem altos, estava chegando bem para o momento do voo, com velocidade", analisou. Tanto que passou, de primeira, nos saltos com o sarrafo a 4,40 m, 4,55 m e 4,65 m. Para a marca que lhe deu o título, falhou na primeira tentativa e acertou na segunda. Ainda tentou saltar 4,85 m (seu recorde sul-americano é de 4,82 m), mas desistiu após a primeira chance ? estava cansada.

Fabiana viaja para a Europa no dia 1.º de junho. No dia 4, começa a disputa do Ibero-Americano, na Espanha. No dia 10, ela estreia na Liga Diamante, na etapa de Roma.