No Rio, Vasco e Bota vencem e, no Sul, Inter decepciona

Após o susto que tomou no início do Carioca de 2011, quando só perdia, o Vasco estreou ontem no Grupo B da Taça Guanabara vencendo o Americano por 2 a 0. O Botafogo também não decepcionou ao fazer 3 a 1 no Resende (com dois de Loco Abreu), pelo Grupo A.

Em São Januário a equipe vascaína passou a ter o mesmo número de pontos de Fluminense, Boavista e Volta Redonda. O Boavista venceu o Duque de Caxias por 3 a 1, com gols de Luís Alberto (2) e Somália, com Gilcimar descontando. Já o Volta Redonda derrotou o Bangu de virada por 2 a 1. gols de João Paulo e Jonathan e Tiano fez o do Bangu. Com os três pontos, o Botafogo igualou-se a Flamengo, Madureira e Nova Iguaçu.

No Campeonato Gaúcho, o Internacional repetiu o tropeço do Grêmio, que perdeu para o Lajeadense por 2 a o em pleno Estádio Olímpico, no sábado. Ontem, a equipe colorada perdeu de virada para o Avenida por 3 a 2, fora de casa, depois de estar vencendo por 2 a 0. Os gols do Avenida foram de Leonardo, Vinicius e Alex Amado. Para os colorados, fizeram Gilberto e Fabrício. O Caxias bateu o Ypiranga por 2 a 0.

O Campeonato Paranaense começou ontem com vitórias de Corinthians e Cianorte. Já o Coritiba teve de suar para bater o Toledo por 2 a 0, gols de Rafinha e Emerson, mesmo placar da vitória do Atlético sobre o Londrina.

O Corinthians goleou o Rio Branco por 4 a 1, gols de Gustavo, Andrezinho, Vítor Júnior e Bruno Batata (Gustavo descontou). A vitória do Cianorte foi sobre o Iraty por 3 a 0, gols de Henrique (2) e Marquinhos. Paranavaí e Operário empataram por 2 a 2.