No RS, Thiago Camilo fatura primeira pole da Stock Car em 2014

Thiago Camilo faturou neste sábado sua primeira pole position da temporada 2014 da Stock Car. O piloto completou o circuito de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, com o tempo de 1min19s080 e sairá na frente na prova que acontecerá neste domingo, a nona etapa da competição.

Thiago Camilo tem a chance de ser o primeiro piloto a conseguir três vitórias na temporada, já que venceu duas vezes em 2014 e largará em primeiro no domingo. Ainda assim, a classificação do piloto não é das melhores e ele é apenas o quinto da temporada, com 106,5 pontos.

Atrás de Camilo neste domingo sairá Max Wilson, que completou sua melhor volta em 1min19s232 e largará em segundo. A terceira posição no grid ficou com Allam Khodair, com o tempo de 1min19s243. Completando os cinco primeiros, apareceram Daniel Serra, em quarto, e Átila Abreu, em quinto.

Átila Abreu, aliás, é o líder da temporada, com 145,5 pontos, seguido por Rubens Barrichello, que tem 139 e largará somente na 11.ª posição no domingo. Cacá Bueno, terceiro na temporada, com 127 pontos, sairá na oitava posição. A etapa de Santa Cruz do Sul está marcada para as 10 horas da manhã deste domingo.