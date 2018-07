No Santos, André será o parceiro de Neymar contra o Guarani

Quem está confirmado é André. Muricy chegou a cogitar a escalação de Miralles ao lado de Neymar, levando em conta que o argentino não perdeu a posição por deficiência técnica, mas por uma lesão. O treinador, no entanto, mudou de ideia e não se arrependeu - mais magro, André voltou a treinar bem.

Léo explicou ontem que ficou fora do jogo de domingo porque teve de completar os exames médicos de pré-temporada no Hcor, hospital da capital paulista, e, por isso, não participou dos últimos treinos da semana. Como ele fez uma artroscopia no joelho direito em novembro de 2012 e estava em recuperação em janeiro, ficou impossibilitado de fazer testes de resistência.

Com a ausência de Léo dos treinos, Muricy aproveitou a oportunidade para escalar Émerson contra o Sorocaba. O garoto de 19 anos já havia sido aprovado pelo técnico no ano passado, quando recebeu as primeiras chances, mas não teve sequência porque sofreu seguidas contusões. Neste ano, ele voltou a enfrentar problemas físicos, mas se recuperou a tempo de participar das últimas fases da Copa São Paulo, vencida pelo Santos.

Se Muricy não mudar de ideia de novo, o Santos enfrentará o Guarani com: Rafael; Bruno Peres, Edu Dracena, Durval e Émerson; Renê Júnior, Arouca, Cícero e Montillo; Neymar e André.