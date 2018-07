No São Paulo, Carpegiani pede calma após reação

O Tricolor é o 10.º colocado, com 41 pontos. Tem 8 a menos do que o terceiro colocado - último time na faixa de classificação à Libertadores -, o Corinthians. O Alvinegro ganhou 58,3% dos pontos que disputou até agora, enquanto o rendimento do São Paulo é 47,1%. Para terminar o Nacional com o mesmo aproveitamento que o rival alvinegro ostenta hoje, o Tricolor precisa somar pelo menos mais 25 pontos nas últimas nove rodadas. Assim, a equipe tem de vencer oito partidas e empatar uma.

Carpegiani gosta de ressaltar que nunca pode-se duvidar da capacidade de reação de um clube como o São Paulo, porém é comedido ao falar sobre as chances de a equipe conseguir essa arrancada sob o seu comando na reta final do Brasileiro. "Já colocamos alguns adversários na nossa mira, mas vamos com calma", disse. "Temos de fazer a nossa parte, vencer os jogos e torcer para que os times que estão na nossa frente empatem o máximo de partidas possível. Vamos pensar rodada a rodada." No domingo, o time recebe o Santos, às 18h30, no Morumbi.