No século 21, Palmeiras levou seis ou mais gols 5 vezes

O jogo foi o primeiro de cinco grandes derrotas por seis ou mais gols que o Palmeiras sofreu no século 21. Naquela ocasião, o técnico foi mantido no cargo.

No dia 23 de abril de 2003, pouco tempo depois de amargar seu primeiro rebaixamento à Série B do Brasileirão, o Palmeiras recebeu o Vitória, na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. O time de Jair Picerni levou a maior surra já vista no Palestra Itália: 7 a 2 para os baianos - quatro gols de Nadson e pelo menos três falhas de Marcos.

Após o jogo, a diretoria dispensou Neném, Zinho e Arce e apostou em jovens como Edimilson e Vágner Love, que conduziram o time de volta à Série A.

Em 22 de abril de 2006, a única demissão após uma goleada: três dias antes de um confronto contra o São Paulo pela Libertadores, Emerson Leão não resistiu à derrota por 6 a 1 para o Figueirense em Florianópolis.

A história ainda reservou mais um vexame ao palmeirense. Nas quartas de final da Copa do Brasil de 2011, o time de Felipão enfrentou o Coritiba no dia 5 de maio no Couto Pereira e perdeu por 6 a 0. Mesmo com a goleada, o treinador ficou e deu o troco no clube paranaense conquistando a Copa do Brasil do ano passado.

Após a segunda queda em uma década, quarta-feira foi a vez do Mirassol castigar o Palmeiras. Agora fica a pergunta: será que a torcida passará por mais uma decepção deste tamanho?