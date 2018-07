No Sul, Bragantino empata com o Avaí e avança à terceira fase da Copa do Brasil O Bragantino é o primeiro time paulista a se classificar à terceira fase da Copa do Brasil. Nesta terça-feira, foi até Florianópolis e empatou por 1 a 1 com o Avaí, no estádio da Ressacada, fechando os confrontos com a vaga porque tinha vencido na ida por 1 a 0, em Bragança Paulista (SP).