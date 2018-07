No Sul, Ponte Preta escala garotos e improvisa contra o Figueirense na estreia

Ainda longe da condição física ideal, Renê Júnior não vai fazer a sua reestreia com a camisa alvinegra. O jovem João Vitor está debilitado em consequência do jogo contra o Genus-RO, na última quinta-feira, pela Copa do Brasil, e será preservado. Elton passou por uma artroscopia no joelho e ficará cerca de dois meses afastado dos gramados.

Sem muita opção, porque Jonas vem treinando em separado e deve deixar o clube nos próximos dias, Eduardo Baptista testou alguns jogadores improvisados ao lado do jovem Matheus Jesus, como o zagueiro Tiago Alves e o lateral-direito Diogo Matheus. No entanto, quem tem mais chance de ficar com a vaga é o lateral-esquerdo Gilson, que já atuou no meio quando defendia o América-MG.

O setor ofensivo também pode passar por mudanças. Como Rhayner não treinou na sexta-feira e provavelmente não vai continuar no clube para a sequência da temporada, Eduardo Baptista estuda colocar Roger, artilheiro do Campeonato Paulista pelo Red Bull Brasil com 11 gols, ao lado do capitão Wellington Paulista.