No Sul, a Lusa tenta se livrar do descenso

Ganhar no Estádio Orlando Scarpelli significa ficar a um pontinho da permanência na Série A. O time de Geninho promete ousar na visita aos catarinenses, penúltimos na classificação e com um pé na Segunda Divisão.

Artilheiro da Lusa no Brasileiro, com 14 gols, Bruno Mineiro é um termômetro do time. Quando ele faz gol, normalmente a equipe obtém resultado positivo. Por isso, todos esperam que Bruno, que não marca faz quatro partidas, desencante esta noite. "Espero voltar bem, se possível marcando os gols que o time precisa", afirmou o atacante, que retorna após suspensão.

Desfalcado de Ricardo, Édson, João Paulo, Héber e Caio, o Figueirense tenta manter vivo o sonho de escapar da degola - está a oito pontos do Bahia, o primeiro fora da zona de queda.

Bahia x Grêmio. Recuperado de lesão na coxa direita, o centroavante Souza é a principal novidade do ameaçado Bahia diante do Grêmio, às 18h30, em Salvador. "Vamos dar tudo para sair com os três pontos, porque não podemos entrar na zona de rebaixamento na reta final", diz.

Os gaúchos jogam as últimas fichas no sonho do título.

Botafogo x Atlético-GO. O Botafogo ainda tem esperança de chegar à Libertadores. Para isso, o time precisa vencer os últimos seis jogos - a começar por hoje, quando enfrenta o lanterna Atlético-GO, no Engenhão, às 18h30. O atacante Elkeson e o lateral Márcio Azevedo voltam ao time.

No Atlético, que viu o STJD suspender o volante Bida por dois anos por doping, só espera fazer um jogo digno.